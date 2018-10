Paul Pogba, Alphonse Areola, Florian Thauvin et Samuel Umtiti faisaient partie de l’épopée des U20 tricolores, champions du monde en 2013 avant de l’être en équipe première, en juillet dernier. « Quand on voit ce qu’ils ont pu faire, c’est une grande motivation. On a envie de vivre les moments qu’ils ont pu vivre », admet ce lundi Malang Sarr dans Breaking Sport, sur RMC Sport.

International français chez les U20, le défenseur de Nice pourrait pourtant porter le maillot du Sénégal. Le joueur de 19 ans admet avoir été contacté par le staff de la sélection sénégalaise. S’il ne ferme pas la porte au Sénégal, il donne pour l’instant la priorité aux Bleus.

« J’espère pouvoir gravir les échelons de la sélection française »

« Oui j’ai déjà été contacté par les adjoints et le sélectionneur du Sénégal. Mon avenir international? A 19 ans, j’avoue ne pas y avoir trop réfléchi, explique le Niçois. Je laisse faire les choses. Je suis pour l’instant en sélection U20, j’aspire à de grandes choses avec la sélection. On a des échéances cette année et j’espère pouvoir gravir les échelons de la sélection française. Après, on ne sait pas ce que l’avenir nous réservera. »