Equipe nationale: Malickou Diakhaté défend Aliou Cissé, tacle sévèrement Diouf et Cie

Crinière au vent avec ses tresses en life, Pape Malickou Diakhaté ne passe jamais inaperçu. Surtout quand il était au sommet de son art avec les Lions du Sénégal. L’ancien défenseur est revenu au devant de la scène, prenant la…défense du sélectionneur Aliou Cissé et par la même occasion s’attaque à tous ceux qui critiquent de dernier avec de la « méchanceté gratuite pure et dure », comme il l’a dit dans l’Observateur.

Sans l’air d’y toucher, ses attaques concernent directement la bande de El Hadji Diouf qui tire systématiquement sur Cissé et la fédération sénégalaise de football. Même s’il n’a pas cité nommément leurs noms.

« La légitimité, c’est quoi »?

« Certaines critiques ne sont pas fondées. Ils sont méchants quand ils disent, il faut qu’il dégage (ndlr: Aliou Cissé), il n’y a pas que toi. Tu ne peux parler au nom des sénégalais. On se revendique bon musulman, bon chrétien au Sénégal, mais on est capable d’aller dans la presse pour diaboliser les gens. ça, c’est méchant. La légitimité, c’est quoi? C’est quand tu as gagné quelque chose. Ils ont ont gagné quoi? Rien! Nous devons aider nos petits frères à aller gagner quelque chose et arrêter de critiquer tout le temps. C’est malsain.

je n’ai pas dit que les gens n’ont pas le droit de critiquer, mais qu’ils arrêtent la méchanceté dans leurs critiques. Si quelqu’un a des problèmes avec la fédération ou Aliou Cissé, il n’a qu’à aller le régler entre hommes. Mais qu’il arrêt de parler au nom des sénégalais », a martelé l’ancien joueur de Nancy.