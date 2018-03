Equipe nationale : match nul entre le Sénégal et la Bosnie

GALSEN221 – Le Sénégal n’aura donc pas de victoire lors des deux dates Fifa qui se sont jouées durant le mois de mars qui s’achève. Après le match nul obtenu vendredi dernier face à l’Ouzbékistan (1-1), les Lions ont une nouvelle fois procédé à un partage des points ce mardi soir contre la Bosnie.

Mais, en dehors du fait qu’il s’agisse d’un match nul et vierge, les hommes d’Aliou Cissé peuvent remercier le portier rennais Abdoulaye Diallo qui a été impérial pour son grand retour dans les buts de l’équipe.

Alors que les attaquants ont eu énormément de mal à faire parler leurs qualités, notamment Sadio Mané qui est passé complétement à côté de son match, les prestations d’Abdoulaye Diallo, de Papy Djilobodji et de Kalidou Koulibaly (comme toujours ndlr) sont les seuls points positifs à retenir.

Même si on peut dire que les Lions étaient privés de plusieurs titulaires habituels, le sélectionneur national a du pain sur la planche et il lui faudra faire un certain nombre de réglages avant le Mondial Russie 2018 qui débute en juin prochain.

Galsen221.com