Après un premier tournant en 2016-2017, où Opa Nguette a quitté Valenciennes pour le FC Metz et opté pour la sélection sénégalaise après avoir parcouru les équipes de France jeunes (U18, U19 et U20), la carrière d’Opa Nguette va prendre un nouveau virage en 2018-2019.

Qualifié depuis la semaine dernière pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui sera sa première grande compétition internationale, le joueur de 24 ans est revenu sur son choix de jouer pour le Sénégal.

“Je suis d’origine sénégalaise, mes parents sont sénégalais, donc je me sens complètement sénégalais. Et les autres joueurs me considèrent comme leur frère. Je suis totalement investi dans cette sélection.”