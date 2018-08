Equipe nationale – Revalorisation salariale : Aliou Cissé et son staff récompensés

Le dossier de la revalorisation des salaires du staff technique de l’équipe nationale est en bonne voie, à en croire le ministre des Sports, Matar Bâ. Il soutient que l’État reste engagé auprès de la Fédération sénégalaise de football et de l’entraîneur en charge, Aliou Cissé.

« On travaille avec la Fédération. C’est un dossier porté par la Fédération sénégalaise de football. J’attends d’avoir le dossier avant de me prononcer. On accompagne la Fédération sénégalaise de football. Le message du président de la République est clair : travaillez et allez à la Coupe d’Afrique. La Fédération a confiance en Aliou Cissé, nous l’accompagnons pour la prise en charge financière », a dit le ministre des Sports Matar Bâ dans L’Observateur repris par Senegal7.

Pour rappel, Aliou Cissé ouche quelques 130 535 416 de Fcfa par an. Durant le Mondial 2018, il a été le sélectionneur le moins bien payé.