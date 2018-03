Equipe nationale : Sadio Mané réagit au « 3-5-2 » d’Aliou Cissé

GALSEN221 – Aliou Cissé a surpris son monde lors des deux matches amicaux de l’équipe nationale du Sénégal en expérimentant une nouvelle formation, à quelques mois seulement de la Coupe du monde. Si pour beaucoup le sélectionneur national fonce droit dans un mur, il peut compter sur le soutien de ses joueurs comme Sadio Mané qui a porté le brassard de capitaine hier, mardi, lors du match nul et vierge face à la Bosnie. Replacé au poste de numéro 10 et auteur d’une prestation assez terne, le Red de Liverpool ne remet pour autant pas en cause la nouvelle formation d’Aliou Cissé.

« Je me suis bien senti en numéro 10. C’est vrai qu’on a joué pour la première fois avec ce système, mais il faut s’adapter. Il reste beaucoup de matches de préparation et on aura le temps de bien peaufiner. Je suis un joueur professionnel, en club, l’année dernière, j’ai joué à droite et cette année, je suis à gauche. Le brassard ? Il m’a fait plaisir et j’étais fier de le porter », a réagi le fer de lance des Lions au terme de la rencontre entre le Sénégal et la Bosnie.

Galsen221.com