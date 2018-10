Sous les critiques depuis pas mal de temps, Sadio Mane a donné les vraies raisons de son manque d’efficacité en équipe nationale. Notamment à domicile.

« Il est vrai que je n’ai pas marqué au stade Léopold Sédar Senghor. Cela fait un bout de temps. Mais c’est le football aussi », a-t-il reconnu, mardi matin, à l’issue de la deuxième séance d’entraînement des Lions du Sénégal.

Il ajoute : « Je viens d’arriver avec les autres joueurs. On est conscient de ce qui nous attend. On va essayer de bien se préparer. Je suis quelqu’un de costaud mentalement donc je vais être là pour l’équipe, servir mon pays, faire le maximum pour faire gagner le Sénégal ».

« Personnellement, avec tout le respect, je ne connais aucun joueur. Mais une chose est sûre, il n’y a plus de petites équipes et le football africain a ses réalités. Donc, on va essayer de bien se concentrer, respecter l’adversaire pour pouvoir gagner ses matches très importants pour nous », conclut-il au moment de se prononcer sur le Soudan qui affrontera le Sénégal au cours d’une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Can 2019.