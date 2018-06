Equipe nationale : trois grands clubs français sur Mbaye Niang

Foot01 – Très intéressant sous le maillot du Sénégal pendant la Coupe du Monde 2018, M’Baye Niang serait dans le viseur de l’OGC Nice, mais pas que.

Formé à Caen (2007-2012) et passé par Montpellier (2014), M’Baye Niang pourrait bientôt refaire son retour en Ligue 1. Après une bonne saison au Torino, qui l’a recruté pour 14 millions d’euros en provenance du Milan AC, l’attaquant de 23 ans brille de mille feux au Mondial. Auteur d’un but face à la Pologne lors de la première journée (2-1), il a délivré une passe décisive contre le Japon dimanche (2-2). Ses performances en Russie ne passent donc pas inaperçues, et notamment en France.

D’après les informations de Tuttomercatoweb, Nice aurait effectivement coché le nom de l’international sénégalais pour son mercato. Mais pour en faire le potentiel successeur de Mario Balotelli à la pointe de son attaque, l’équipe de Patrick Vieira aura fort à faire puisque l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille sont aussi sur les rangs. Ouvert à l’idée de rejoindre le Sud de la France, vu que sa femme est originaire de Marseille, le joueur de 23 ans a donc l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Mais pas sûr que le Torino le lâche si facilement.

