Eric Cantona regrette de ne pas avoir partagé le même terrain qu’El Hadji Diouf

GALSEN221 – Comme quoi, on peut être une légende et avoir des regrets une fois les crampons rangés. C’est le cas de l’ancien international français et légende de Manchester United : Eric Cantona. Ce dernier regrette en effet de ne pas avoir joué avec El Hadji Ousseynou Diouf, l’ancien fer de lance des Lions.

« Nous sommes de deux générations différentes. C’est dommage qu’on n’ait pas pu jouer en même temps. Ce serait magnifique de pouvoir faire un match l’un contre l’autre ou alors ensemble. C’est un grand joueur, une grande personnalité. J’adore les forts tempéraments », a fait savoir Cantona à nos confrères du journal Le monde.

Galsen221.com