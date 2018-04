Éventuel combat contre Balla : Boy Niang 2 envoie un message à Ama Baldé

GALSEN221 – Boy Niang est un lutteur qui a un mental solide et qui ne se laisse pas atteindre aussi facilement. Dans un entretien accordé à nos confrères de Sunu Lamb, il se prononce sur l’éventualité d’un combat face à Balla Gaye 2 dont il a battu le petit frère Sa Thiès et de la position que prendrait alors Ama Baldé, devenu proche du camp du « Lion » de Guédiawaye.

« Même si Ama Baldé s’implique dans la préparation mystique de Balla Gaye 2, ce rapprochement ne me gêne pas. Je l’ai dit avant mon combat contre Sa Thiès, en expliquant qu’Ama pouvait même rester chez lui, le jour du combat s’il le voulait. Si j’affrontais Balla Gaye 2 et que je voyais Ama Baldé dans le cumukay de celui-ci, cela ne me ferai absolument rien. J’ai un mental de fer », a lancé le fils de De Gaule, comme pour montrer que rien ni personne ne peut l’empêcher de rester focus sur son objectif qui est de terrasser tous les adversaires qui se présenteront à lui. Il ouvre également la porte à Ama Baldé à qui il laisse le libre-choix.

