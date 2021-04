Excellente nouvelle : Ismaila Sarr renvoie Watford FC en Premier League

Ce samedi, Watford FC d’Ismaila Sarr a officiellement assuré son retour en Premier League, seulement une saison après avoir quitté l’élite du football anglais.

C’est fait !!! Un an après être redescendu en EFL Championship, Watford FC va retrouver la saison prochaine l’élite. Les Jaune et Noir, deuxième du Championnat de deuxième division anglaise, derrières les intouchables de Norwich (1er , 88 points), ont validé ce samedi, en début d’après-midi, leur accession à la Premier League en s’imposant (1-0) au Vicarage Road devant Millwall City à l’issue de la 44e journée.

Et si Watford, revient aussi rapidement au premier plan du football anglais, il peut remercier son international sénégalais,Ismaila Sarr (23 ans). Auteur du but qui valide officiellement l’accession en Premier League des Hornets, le joueur formé à Génération Foot a été un élément plus que parfait dans l’effectif de Xisco Muñoz. Réalisant même la saison la plus prolifique de sa jeune carrière.