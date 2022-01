Présent en conférence de presse quelques jours après le face-à-face de son adversaire Modou Lo avec les médias, Ama Baldé s’est prononcé sur son fameux combat avec le Roi des Arènes.

Après plusieurs remous qui ont empêché leur face-à-face depuis le montage de leur combat, le promoteur Luc Nicolaï a réfléchi à une alternative pour faire parler les deux lutteurs. Il y a quelques jours, le Roi des Arènes, Modou Lo s’est livré devant les journalistes dans un hôtel de la place. Hier mardi, son adversaire, Ama Baldé s’est adonné au même exercice.

Face aux journalistes, Ama Baldé a d’abord tenu à rappeler son engagement à l’aube de son entrée dans l’arène : « Je viens dans l’arène pour régler le compte des Parcellois ! » Ensuite, le petit frère de Jules Baldé a émis le souhait de voir son adversaire Modou Lo, arriver le jour du combat en bonne santé et avec une très bonne forme. « Ce que je souhaite vraiment, c’est que Modou Lo soit bien en forme le jour-j et en bonne santé. Je veux vraiment qu’il respire la forme et qu’il n’y aucun mal-être », a lancé avec un air ironique aux micros des journalistes.

« Modou Lo a raison j’ai peur de lui et le jour du combat, vous verrez comment cela va se passer. Si je suis aujourd’hui un champion, c’est grâce à Modou Lo. Il a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. S’il est plus fort que moi, qu’il me bat avec la manière. Si je suis plus frot que lui que je le punisse sans demi-mesure », a déclaré Ama Baldé mardi devant la presse.

