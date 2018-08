FC Barcelone : le poignant message de Moussa Wagué à son ancien club Eupen

GALSEN221 – Moussa Wagué est, depuis quelques jours, un joueur du FC Barcelone. Premier pensionnaire de KAS Eupeun à disputer une Coupe du monde, il n’a bien entendu pas manquer d’adresser un message au club qui lui a permis d’en arriver là où il en est aujourd’hui.

« Il est temps pour moi de quitter la KAS EUPEN, ce club qui m’a permis de grandir en tant qu’homme et footballeur. Je tenais particulièrement à remercier tous les dirigeants de cette équipe qui ont eu confiance en moi, les coachs, le staff technique avec qui j’ai travaillé ainsi qu’à chacun de mes coéquipiers avec qui j’ai pu partager le goût de l’effort et de la victoire; et tous les supporters qui m’ont montré leur affection et leur soutien. J’espère pouvoir continuer à vous rendre fier au sein de mon nouveau club. C’était un grand honneur d’avoir porté le maillot de la KAS EUPEN », a écrit le latéral droit de 19 ans.