Finale de la Can : Beye revient sur sa vidéo virale !

iGFM – (Dakar) Fervent défenseur des lions et surtout de Sadio Mané et de Aliou Cissé, Habib Beye savoure toujours le sacre des lions. Sur le plateau de Canal Plus, il est revenu sur son effusion de joie lors de l’ultime pénalty de Sadio Mané en finale de Can.

Ayant la double nationalité sénégalaise et française, il choisit la nationalité sénégalaise afin de pouvoir jouer en sélection avec les Lions de la Téranga alors que la sélection française le convoite également. Il dira six ans après sa retraite internationale ne pas regretter ce choix4.

Il participe 4 fois à la CAN en 2002, 2004, 2006 et 2008 et à la Coupe du monde 2002.

Après la déroute sénégalaise lors de la CAN 2008, Habib Beye annonce sa retraite internationale en février 2008, à seulement 30 ans et après 45 sélections (1 but). Il aura joué son dernier match international contre l’Angola lors de la phase de groupe de la coupe d’Afrique des nations.

Il devient ensuite consultant sportif sur Canal+ et commente les matchs du championnat anglais. Son premier match commenté est la rencontre opposant le Liverpool FC à Stoke City le 17 août 20135. Il est également consultant dans l’émission The Specialists le mardi soir pour parler de la Premier League.

Il fait également quelques apparitions dans l’émission de L’Équipe du Soir sur la chaîne de la TNT L’Équipe 21 lors du Mondial 2014.

En 2015, il rejoint l’équipe de l’After Foot sur RMC aux côtés de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo.

Il devient au début de la saison 2015-2016 consultant du Canal Football Club6 et participe régulièrement à Radio Foot International, l’émission d’Annie Gasnier sur RFI, avec Pierre Ducrocq, Joseph-Antoine Bell et Gilles Verdez.

Le 26 mai 2018, il commente avec Stéphane Guy la finale de la ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool sur C8, chaîne du groupe Canal+. À partir de 2018, il participe également à l’émission Canal Sports Club diffusée le samedi sur Canal+7.

