Sadio Mané est un pion essentiel dans le dispositif de Klopp. L’attaquant sénégalais a beaucoup mûri et est parvenu, au fil des années, à imposer sa puissance dans le championnat anglais mais aussi en Europe. Interviewé par Marca sur ses statistiques qui se sont améliorées, le Reds livre ses secrets.

Selon lui, c’est le travail. « J’ai travaillé très fort. Mais je veux marquer de plus en plus et donner plus de passes décisives« , a-t-il confié dans l’entretien exploité par Senego.

Interrogé sur la Can 2019 organisée en Egypte chez son coéquipier Mohamed Salah, le lion du Sénégal dit préférer se concentrer uniquement sur son club pour le moement. « Mon objectif est de remporter la Premier League ensemble maintenant. Nous verrons ce qui se passera à la Coupe d’Afrique avec mon pays, le Sénégal. C’est l’avenir et je me concentre uniquement sur le présent avec mon club », a-t-il indiqué.