Adversaire des « lions » du Sénégal, les « Crocodiles du Nil » ne comptent pas ménager aucun effort pour faciliter la rencontre Sénégal vs Soudan. C’est du mon l’avis de leur sélectionneur Zdravko Logarusic. Même s’il reconnaît que le Sénégal est largement favori, il assure que ses joueurs sont là pour s’éclater, sans pression.

« C’est le football, tout est possible, mais nous savons que les chances du Soudan sont minimes. Nous sommes conscients que le Sénégal est largement favori, mais nous ferons de notre mieux pour nous en sortir honorablement. On est là pour prendre plaisir, sans pression. C’est une chance pour mes joueurs de jouer contre une si grande équipe comme le Sénégal. Mes joueurs vont s’éclater. On saura se battre pour représenter dignement le Soudan. Maintenant, si les résultats nous sont favorables, on sera beaucoup plus heureux tous nos joueurs sont des locaux, on n’a pas d’expatrié. », dit le sélectionneur du Soudan dans une interview accordée au « Stades ».

pressafrik