Football : Roberto Carlos donne ses impressions sur Ronaldo et Messi

L’ancienne superstar du Real Madrid, Roberto Carlos, a fait son choix entre les deux grands rivaux du football mondial.

Ce dernier a déclaré que le professionnalisme et la détermination de Cristiano Ronaldo le distingue de Lionel Messi et Neymar.

« Je le vois s’entraîner tous les jours et c’est impressionnant ce qu’il fait. Son attitude à l’entrainement est impressionnante, la responsabilité qu’il porte dans les matches…il veut s’améliorer chaque jour, c’est la différence avec Messi », a confié Roberto Carlos lors d’une interview avec Fox Sport ».

« Leo est un phénomène, Neymar ne le mentionne même pas…mais Cristiano est professionnel, concentré, motivé, exigeant…c’est un avantage sur tous les autres », a-t-il ajouté.

Il s’est également exprimé sur les trophées remporté par Cr7. « Cristiano a travaillé pour mériter tout cela, et quand on parle du Ballon d’Or ou de tout vote, ce n’est pas n’importe qui qui vote, ce sont des gens qui connaissent le football, qui suivent les statistiques et choisissent les meilleurs du monde ».

Cristiano Ronaldo a remporté cette année le Ballon d’Or, le prix UEFA du Meilleur joueur d’Europe, le prix du Meilleur joueur FIFA, le sportif européen de l’année et le 28 décembre, il a été élu GlobeSoccer 2017, récompensant le meilleur joueur du monde de l’année. Il a également mené le Real à plusieurs victoires, par étonnant qu’il soit considéré comme le meilleur joueur au monde.

afrikmag