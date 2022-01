Affaire Pape Gueye- Le TAS vient au secours du Sénégal, bonne nouvelle pour les lions

Très bonne nouvelle pour le milieu international sénégalais, Pape Gueye, qui avait introduit un recours au TAS après sa suspension de 4 mois par la FIFA.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selon RmcSports, le TAS a donné gain de cause à Pape Gueye. Le tribunal a décidé de suspendre la décision de la FIFA. Ce dernier pourra continuer sa compétition au Cameroun.

Si Pape Gueye a posé ses valises à Marseille le 1er juillet 2020, l’affaire remonte en vérité à janvier 2020. À six mois de la fin de son contrat au Havre, le milieu de terrain est libre de s’engager où bon lui semble à compter de l’été. Le joueur s’entend avec Watford et signe un précontrat de cinq ans en Angleterre. Sauf qu’en début d’année 2020, Pape Gueye s’entoure d’un nouvel agent qui relève plusieurs irrégularités dans le précontrat signé (et notamment la possibilité de voir le joueur envoyé à l’Udinese, également propriété de la famille Pozzo qui détient Watford). Refroidi, Gueye se rétracte et des clubs français se positionnent.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Convaincu d’être dans son droit, l’Olympique de Marseille s’engouffre dans la brèche et attire le joueur. Les dirigeants de l’époque assurent que le club ne risque rien, bien que Watford crie déjà au scandale. L’axe de la défense du nouvel agent de Gueye : des visites médicales passées par son joueur en juin 2019 avec Watford, alors qu’il était encore sous contrat au Havre.

De quoi justifier l’annulation du précontrat. Et donc signer à l’OM, où le transfert est validé. Depuis, Pape Gueye a disputé plus de 60 matchs avec les Phocéens. Car le temps de réunir témoignages et preuves, Watford n’a déposé son recours devant la FIFA qu’en février 2021, avant une investigation achevée à l’automne. D’où ces sanctions près de 20 mois après les faits.

Advertisement. Scroll to continue reading.