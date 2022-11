Aliou Cissé : « On a été capable de faire douter cette équipe pendant plus d’une heure ! »

En dépit de la défaite des Lions (2-0) du Sénégal contre la Hollande, Aliou Cissé a tiré un bilan assez positif de la prestation de ses joueurs.

Selon lui, il ne faut pas tout jeter dans cette première sortie des champions d’Afrique qui ont eu des temps forts contre les Oranje. Pas suffisamment réalistes, les Sénégalais ont été victime du réalisme de leurs adversaires, a reconnu El Tactico…

« Vous savez un match de haut niveau ça ne se termine pas à la 80ème minute. Je suis plutôt satisfait de la prestation de mon équipe. Comme vous le savez dans ces cas là, il faut marquer quand vous avez peu d’occasions. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait du match des joueurs… »

Si Boulaye Dia a montré une grosse activité sur le front de l’attaque où il tant bien que mal tenté de trouver la faille, on ne peut en dire autant de Krépin Diatta, perdu dans le couloir droit en qualité de piston ou encore du très décevant ailier gauche de la soirée, Ismaïla Sarr très en deçà de son niveau.

Ce qui a fait dire à Aliou Cissé, en zone mixte : « Il nous faut finir, comme je l’ai dit, dans les 30 derniers mètres, on a n’a pas beaucoup pesé et il est important dans cette animation offensive être plus efficace et d’être plus agressif pour mettre l’adversaire en danger. Cela n’a pas été, mais défensivement on a été costaud, on a été bon. On a été capable de faire douter cette équipe cependant plus d’une heure. »

