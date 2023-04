Installer notre application

Sadio Mané, l’attaquant sénégalais du Bayern Munich, est actuellement dans une situation délicate au sein du club bavarois. Suite à un comportement impulsif la semaine dernière, il a été puni à la fois sportivement et financièrement. Cependant, les problèmes de Mané ne s’arrêtent pas là.

En effet, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, les dirigeants du Bayern Munich souhaitent se séparer de l’attaquant à la fin de la saison. Cette information a été confirmée par Sky Sports Allemagne, un média bien informé au sein du club bavarois.

Les dirigeants du Bayern Munich envisagent donc de vendre Sadio Mané cet été, et l’entraîneur Thomas Tuchel partage également cet avis. Selon le journal, le style de jeu de Mané ne convient pas à Tuchel, qui n’a aucun projet avec le joueur.

Cette situation est une surprise pour de nombreux fans du Bayern Munich, car Sadio Mané est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération. Il a été l’un des meilleurs buteurs de Liverpool lorsqu’il jouait en Premier League anglaise, avant de rejoindre le Bayern Munich en 2020.

Si cette décision est confirmée, cela signifierait que Sadio Mané devrait chercher un nouveau club cet été. Il est probable qu’il y aura de nombreux clubs intéressés par le joueur, étant donné son talent et sa réputation.

En fin de compte, il reste à voir comment cette situation évoluera dans les prochaines semaines et mois. Une chose est sûre, si Sadio Mané doit quitter le Bayern Munich, cela aura un impact important sur le club bavarois et sur le joueur lui-même. Les fans du Bayern Munich et les supporters de Sadio Mané attendent avec impatience des développements futurs.