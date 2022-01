CAN 2021 – Ce journaliste de Bein Sports met la pression sur les « Lions » : « Désormais, le Sénégal doit… »

Journaliste à BeIn Sports, Zorgui AFIF suit la Coupe d’Afrique des Nations « Cameroun 2021 » avec attention. Il s’est ainsi exprimé sur la situation du Sénégal.

Envoyé à Bafoussam, pour couvrir le groupe B composé du Sénégal, de la Guinée, du Malawi et du Zimbabwe, le journaliste à Bein Sports a un peu plus mis la pression sur les Lions d’Aliou Cissé avant d’évoquer le niveau de la compétition et son expérience dans cette CAN.

« Grâce à un seul but sur penalty, le Sénégal passe en 1ere place. Jusque-là, l’équipe d’Aliou Cissé gère la situation avec les cas de covid. Seulement, désormais, il faudra plus se trouver d’excuses. Il faudra revoir le vrai visage du Sénégal. Ces derniers jours ont été stressants pour l’équipe », avance-t-il.

Les « Lions » joueront leur 1/8e de finale, le mardi 25 janvier prochain, face au Cap-Vert. Ladite rencontre aura lieu à partir de 16h00 GMT au stade Kouekong de Bafoussam. Le Cap-Vert et le Sénégal s’étaient croisés pour la dernière fois le 08 juin dernier lors d’un match amical. Les Lions avait remporté le match grâce à un coup-franc direct d’Idrissa Gana Guèye et un but de Sadio Mané.