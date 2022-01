CAN 2021 : La compo probable des Lions du Sénégal face au Malawi

L’équipe nationale du Sénégal va affronter le Malawi, mardi après-midi (17h00), pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. Voici les compositions probables des deux équipes.

Le gagnant de cette rencontre terminera à la première place du groupe B de cette Coupe d’Afrique des Nations.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Actuel deuxième à égalité avec 4 points, le Sénégal affrontera le Malawi, troisième avec 3 points, pour la troisième journée de cette phase de poules de la CAN. Après leur victoire contre le Zimbabwe sur le score de (2-1), les Flammes aborderont cette rencontre avec une grande confiance, alors que le Sénégal, favori mais inoffensif, avait été tenu en échec par la Guinée vendredi dernier (0-0). Cependant, il faut pas oublier que le Sénégal n’avait quasiment que 3 titulaires sur le terrain.

Un groupe presque complet pour le Sénégal

Les Lions de la Teranga étaient privés de plusieurs joueurs positifs au covid depuis le début du tournoi. Mais face au Malawi, Aliou Cissé pourra cette fois-ci compter sur les retours du capitaine Kalidou Koulibaly de naples et du gardien numéro 1 Édouard Mendy qui évolue à Chelsea, qui pourront être alignés mardi, comme indiqué par L’Équipe. Idrissa Gana Gueye du paris Saint Germain, Bamba Dieng de l’olympique de marseille, Famara Diédhiou Alanyaspor et Fodé Ballo-Touré de l’AC Milan ont également été testés négatifs et seront donc disponibles.

Advertisement. Scroll to continue reading.

🇲🇼 La composition probable du Malawi (3-4-3) : Kakhobwe – Chirwa, Chaziya, Chembzei – Sanudi, Banda, Idana, Madinga – Mbulu, Mhango, Muyaba.

🇸🇳 La composition probable du Sénégal (en 4-2-3-1) : Mendy – Mbaye, Cissé, A. Diallo, Ballo-Touré – Gana Gueye, Kouyaté – B. Sarr, Mané, Baldé – Dia.

Après cette rencontre et celle qui opposera le Zimbabwe et la Guinée dans le même groupe, le Sénégal et le Malawi seront fixés sur leur avenir dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, quatre des six meilleurs troisièmes des groupes seront qualifiés pour les huitièmes, en plus des deux premiers de chaque poule.