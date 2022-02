CAN 2021 : Walid Acherchour critique un cadre du Sénégal, « il va falloir ouvrir son dossier »

Le premier est Idrissa Gana Guéye. Même s’il a marqué le deuxième but de l’équipe du Sénégal, il n’a pas été à son aise dans le jeu du Sénégal, certainement à cause de sa position avancée sur la pelouse, devant Cheikhou Kouyaté et Nampalys Mendy.

Sur les réseaux sociaux, certains journalistes et chroniqueurs commencent à se poser des questions sur le milieu de terrain. C’est le cas de Walid Acherchour, journaliste et également chroniqueur à RMC et FootMercato. « Il va bientôt falloir ouvrir le dossier de la CAN d’Idrissa Gueye », a-t-il publié sur Twitter.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Si certains ont confirmé les prestations moyennes de Gana Guéye en commentaires, d’autres ont donné des explications. « Le problème est qu’il joue avec des 6 au milieu. Tu peux pas lui demander d’être le dépositaire du jeu », publie un internaute en commentaire de la publication de Acherchour.,

Les supporteurs Sénégalais apprécieront ses propos comme d’habitude

Advertisement. Scroll to continue reading.