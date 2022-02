Débats : Ils ne sont pas tous d’accord sur le fait que Sadio Mané est devenu une légende Africaine

Sadio Mané est-il devenu une légende du football africain après la victoire du Sénégal à la CAN ? Cette question a fait l’objet d’un vif débat dans l’émission l’équipe du soir. À la stupéfaction d’une grosse majorité d’Africains, certains invités sur le plateau ont remis en cause avec véhémence le Statut de légende africaine du joueur et star de Liverpool Sadio Mané. Selon des gens sur le plateau le seul fait qu’il ait gagné la coupe d’Afrique n’en fait pas une légende.

Sadio n’est tout simplement pas une légende africaine pour certaines personnes qui étaient présentes sur le plateau. À cela une personne prenant par au débat a indiqué que c’était absurde de dire ça et qu’il fallait aller regarder les vidéos de son accueil après son retour victorieux de la CAN. Il a tenu aussi à rappeler que peu d’Africains ont eu le palmarès de Mané qui a déjà gagné la ligue des champions, le champion anglais, un ballon d’or africain et terminé 4 du ballon d’or mondial n’étant devancé que par Messi, Christiano Ronaldo et son coéquipier à Liverpool.

En tout cas pour la majorité des Africains le statut de légende de sadio Mané ne fait l’ombre d’aucun doute. Par contre venant de l’occident plus rien ne peut étonner pas même un débat houleux mettant en doute le fait que Mané est une légende vivante du football africain, voire mondial.

Les Sénégalais et le reste apprécieront…