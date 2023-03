« C’est son choix » a réagi Diomansy Kamara sur le vote d’Aliou Cissé lors de la remise du trophée FIFA The Best avant-hier. Le sélectionneur des Lions avait classé Sadio Mané à la dernière place de son top 3. Une décision vivement contestée sur la toile. Mais il ne faut pas rajouter de l’huile sur le feu semble dire l’ancien international avec cette déclaration ce jeudi.

« On ne va pas créer des polémiques. Chacun se fera sa propre opinion. Aliou Cissé est un enfant du pays, je l’aime et je le soutiens. Peut-être que Sadio Mané aurait du avoir une place mais c’est son choix et on ne va pas polémiquer. Il ne faut qu’on nous divise comme je l’ai toujours dit. Sadio est notre Sadio national. Aliou est Aliou. S’ils ont des choses à se dire, ils se le diront en interne. On n’a pas besoin de créer du feu dans la place publique » a déclaré Diomansy Kamara invité à réagir sur cette question d’actualité.

S’il ne souhaite pas s’épancher davantage sur le vote d’Aliou Cissé, il ne partage toutefois pas la position donnée au double ballon d’or africain. « La place qu’il mérite! Pour nous africains, Sadio, il sera toujours à la première place quoiqu’il en soit. Ce qu’il a réalisé est extraordinaire. C’est vrai qu’il n’a pas fait de coupe du monde mais il reste Sadio. Moi je l’ai toujours plébiscité et il répond toujours sur le terrain donc il est notre icône non pas au Sénégal mais dans toute l’Afrique » argumente t-il.

Diomansy Kamara était ce matin au CICAD de Diamniadio pour participer à un panel avec des acteurs du sport sur l’Entreprenanariat : le retour et l’investissement en Afrique. Il s’agit de la 3e édition de Business Africa, un événement panafricain qui rassemble les entrepreneurs. Pour celui qui a investi aujourd’hui dans une académie de football et dans l’immobilier, il partage des conseils.

« On a parlé de l’entrepreneuriat et de la confiance en soi. Je pense que c’est la chose la plus importante. Ce genre d’événement c’est pour mettre en lumiére les sportifs africains qui ont réussi mais surtout conscientiser la jeunesse. Leur faire savoir qu’avec du travail et des efforts, on a la capacité de faire de très belles choses. Pour devenir entrepreneur, il faut savoir le pourquoi qui détermine toutes les choses. Moi, mon pourquoi, c’était pour m’élever socialement. Quand vous savez qu’il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous, pour les aider à s’en sortir, vous êtes capables de soulever une montagne. Il faut être endurant, avoir une idée en tête et essayer d’aller au bout et jusqu’à la fin »partage t-il.

wiwsport.com