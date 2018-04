Iniesta quitte le Barça

« C’est ma dernière saison ici ». Ce vendredi, Andres Iniesta a annoncé officiellement qu’il quittait le Barça à la fin de la saison. « C’est le meilleur club du monde, il m’a tout donné », a-t-il lâché, peinant à trouver ses mots tant l’émotion était visiblement forte pour lui. Ses coéquipiers étaient présents lors de sa conférence de presse et l’ont longuement applaudi.

Le milieu espagnol de 33 ans était au FC Barcelone depuis plus de vingt ans et dans l’équipe première depuis 2002. Il a été huit fois champion d’Espagne avec ce club et pourrait l’être une neuvième fois à la fin de la saison. En octobre dernier, le capitaine avait prolongé à vie avec le club mais il s’est justifié en larmes : « Je ne pouvais pas donner le meilleur de moi à tous les niveaux : physique, mental… Et ce club mérite le meilleur de moi ».

Andres Iniesta pourrait partir dans un club en Chine. Cette annonce intervient six jours après sa dernière finale avec Barcelone, celle de Coupe du Roi remportée contre Séville (5-0), soit son 31e trophée avec son club de toujours. Et son 32e titre pourrait suivre dimanche puisque le Barça n’a besoin que d’un point pour être sacré champion d’Espagne à La Corogne.

