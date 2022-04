Koulibaly encore victime de chants racistes, la fédération réagit!

Kalidou Koulibaly, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, a encore fait l’objet d’ignobles et inacceptables chants racistes, en Italie. La fédération sénégalaise de football n’a pas tardé à réagit. Ci-dessous son texte adressé à l’emblématique capitaine des lions.

Advertisement. Scroll to continue reading.

«Comme à leurs tristes habitudes certains supporters bergamaschi, de l’Atalanta de Bergame, ont encore réédité leurs bêtises humaines en proférant des injures ignobles et racistes visa à vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly.

Capitaine courage, ils ne t’atteindront jamais. Toi-même tu l’as dit lors de la réception au palais de la République après notre victoire à la CAN : « On nous tue mais on ne nous déshonore pas »

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tu es le défenseur intraitable de notre couleur, de notre identité et de notre culture. C’est pour ça que tu es le plus beau et le plus fort. #StopAuRacisme »

« Le racisme est une manière de déléguer à l’autre le dégoût qu’on a de soi-même » Robert Sabatier

Comme à leurs tristes habitudes certains supporters bergamaschi, de l’Atalanta de Bergame, ont encore réédité leurs bêtises humaines en proferant des injures ignobles et racistes visa à vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly.

Ces idiots et ecervelés de notre époque n’ont pas leur place dans un stade, ni dans aucune société mais plutôt ailleurs dans un …

Force à toi Kalidou, le peuple sénégalais te soutient de tout cœur et reste debout comme un seul homme pour s’enorgueillir de ton courage, ta bravoure, ton exemplarité et ton appartenance à notre race et notre pays.

Capitaine courage, ils ne t’atteindront jamais. Toi même tu l’as dit lors de la réception au palais de la République après notre victoire à la CAN : « On nous tue mais on ne nous deshonore pas »

Le Sénégal et l’Afrique sont fiers de toi. Tu es le défenseur intraitable de notre couleur, de notre identité et de notre culture. C’est pour ça que tu es le plus beau et le plus fort. #StopAuRacisme

Advertisement. Scroll to continue reading.