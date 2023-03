Khalilou Fadiga, un ancien joueur international et joueur de l’AJ Auxerre, croit que le Sénégal peut conserver le titre continental en Côte d’Ivoire en janvier 2024. En fait, il ne voit aucune sélection africaine capable de battre le Sénégal pour le moment.

« A l’heure actuelle, le Sénégal a toutes les armes, vraiment on a toutes les armes. Ça je pense que tu le sais, je pense, sans être dans la prétention, tu me connais. Je pense que je suis une personne humble. A l’heure actuelle, on analyse des qualités intrinsèques que nous avons dans notre équipe, je ne vois pas qui peut nous battre franchement », a-t-il confié à Sud Quotidien.

Invité par la FIFA pour jouer un match des Légendes aux côtés de Cafu, Djorkaeff, Ococha, Webo, et d’autres, Khalilou Fadiga a également discuté des performances des équipes nationales. Affichant sa fierté pour le Sénégal, il souhaite que l’équipe imite le Rwanda, qui accueille le 73ème Congrès de la FIFA, où Gianni Infantino, le seul candidat à sa propre succession pour un troisième et dernier mandat, a remporté la victoire.