Sadio Mané, l’attaquant sénégalais du Bayern Munich, est dans une mauvaise passe. Après avoir été impliqué dans une altercation avec Leroy Sané, lors du match contre Manchester City en Ligue des champions, il a été suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club. Mais les sanctions ne s’arrêtent pas là.

En effet, le Bayern Munich a publié un communiqué sur son site internet, annonçant que Sadio Mané paiera également une amende. Le joueur de 31 ans ne fera pas partie de l’effectif pour le match à domicile de ce samedi face au 1899 Hoffenheim. Le Bayern justifie cette décision par l’inconduite de Mané après le match de Ligue des champions contre Manchester City.

La somme de l’amende n’a pas été révélée pour l’instant. Mais cela n’aura pas d’importance pour Sadio Mané, qui sera plus préoccupé par le fait de ne pas pouvoir jouer le prochain match. Cette suspension est une mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich, qui a besoin de toutes ses forces vives pour la fin de la saison.

Sadio Mané est un joueur important pour le Bayern Munich, et il est regrettable de le voir dans une telle situation. Espérons que cette sanction le fera réfléchir et qu’il évitera à l’avenir ce genre de comportement qui n’a pas sa place sur un terrain de football. Le Bayern Munich doit maintenant se concentrer sur le match à venir et essayer de remporter une victoire pour maintenir sa position de leader en Bundesliga.