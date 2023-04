Installer notre application

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a récemment commenté l’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané. Au cours du match de Ligue des Champions opposant Liverpool à Manchester City, Mané a frappé Sané en réponse à ses provocations sur le terrain. Depuis, l’incident a suscité de nombreuses réactions de la part des fans et des médias sportifs.

Cependant, Hainer a rapidement décidé de mettre les choses au clair. Dans une interview accordée à BILD, il a déclaré que l’incident était désormais derrière eux et que son équipe se concentrait sur les matchs à venir. Il a également affirmé que Mané avait été puni et que son amende avait un impact significatif sur son salaire.

Installer notre application

Malgré tout, Hainer a souligné l’importance de tourner la page et de se concentrer sur l’avenir. Il a ajouté que Mané avait présenté ses excuses à l’équipe et que tout le monde devait maintenant regarder vers l’avenir. Cette déclaration a été relayée sur Twitter par le journaliste de renom, Fabrizio Romano, qui est connu pour son expertise en matière de transferts et de rumeurs dans le monde du football.

Cette prise de position montre que le Bayern Munich est déterminé à maintenir son image de fair-play et de respect envers ses adversaires. En tant que l’un des plus grands clubs de football au monde, le Bayern Munich a une responsabilité importante en matière de comportement sur et en dehors du terrain. Les fans peuvent donc être rassurés que leur équipe continuera à défendre les valeurs qui font sa renommée.

Le football est un jeu de passion et d’émotion, mais cela ne doit jamais justifier une violence ou un comportement antisportif. Les fans et les joueurs doivent donc continuer à promouvoir le fair-play et la dignité sur le terrain, afin de maintenir l’intégrité et la crédibilité de ce sport populaire.