L’équipe du Comores: Respect à vous, merci pour cette leçon de courage et de talent

Quelle incroyable équipe des Comores, quelle équipe courageuse et talentueuse. Réduit à 10 dès la cinquième minute de jeu sur une action de jeu anodine où le joueur comorien a marché, semble-t-il, par inadvertance sur la cheville du joueur camerounais.

Tout semblait être contre le Comores incluant la CAF qui a sorti une règle le dimanche soir empêchant ainsi le gardien des Comores de participer à la rencontre. Donc avec un joueur de champ dans les buts c’est sans surprise que le Cameroun a ouvert le score sur une frappe des Camerounais. Un ballon qui probablement aurait été arrêté par un gardien d’expérience.

Quoi qu’il en soit, le joueur de champ dans les buts a agréablement surpris, notamment sur une action du Cameroun où il a réalisé un double sauvetage digne des plus grands gardiens du monde. On a senti un Cameroun inquiet jusqu’à ce qu’Aboubacar ne marque le deuxième but à la 70e minute face à un joueur de champ reconverti le temps d’un match en gardien de but.

À la 81 minutes, le comore a réduit le score sur un superbe coup franc digne de David Beckham qui a plongé le stade dans un silence digne d’une cathédrale.C’est l’un des plus beaux coups francs qu’il nous a été donné de voir dans l’histoire de cette compétition.

Ce qui est sur au vu de ce Match si ce Comore là avait été au complet pas sûr que le Cameroun se serait qualifié pour les quarts de finale. Ce Cameroun ne fait plus peur à personne, elle ne reste une grande équipe que de nom et le prestige hérité de ses prédécesseurs.

Vive le Comore et vive le peuple comorien pour cette leçon de courage et de talent. Vous avez ébloui cette coupe d’Afrique.

