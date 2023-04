Leroy Sané, le célèbre footballeur allemand, a récemment fait les gros titres pour une controverse raciale qui a éclaté lors d’un match. Selon les informations de Pape Mahmoud Guéye, Sané a insulté son coéquipier de l’équipe nationale sénégalaise, Sadio Mané, en lui lançant une insulte raciale.

Les propos de Sané ont été qualifiés d’insultants et de choquants, car il a appelé Mané un « noir de merde ». L’insulte raciale a mis Mané dans une colère noire et a suscité l’indignation de nombreux fans de football, notamment ceux qui viennent de l’Afrique de l’Ouest.

Après avoir proféré l’insulte, Sané a rapidement regretté ses paroles et s’est excusé auprès de Mané. Mais cela n’a pas suffi pour apaiser les critiques qui s’interrogent sur la profondeur des préjugés racistes dans le sport. Le fait que Sané soit lui-même d’origine sénégalaise et le fils d’un ancien joueur international sénégalais, Souleymane Sané, rend l’affaire encore plus troublante.

Sur Twitter, le journaliste et chroniqueur algérien, Walid Acherchour, a exprimé son indignation en déclarant que « ce qui sort autour du foot, c’est tellement dégoûtant. A chaque tweet depuis des mois, j’ai la bouche ouverte et la boule au ventre. Donc là si c’est avéré, on aurait un fils d’ancien joueur sénégalais qui insulterait de « noir de merde » Sadio Mané… pas les mots ».

Cette affaire soulève des questions plus larges sur le racisme dans le sport et la nécessité de lutter contre ce fléau. Les organisations sportives et les joueurs doivent prendre des mesures concrètes pour mettre fin au racisme et à la discrimination, afin que tous les joueurs puissent jouer sur un terrain de football juste et équitable, quelles que soient leurs origines ou leur couleur de peau.