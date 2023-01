Randal Kolo Muani n’a pas encore oublié son raté en Coupe du monde Qatar 2022 face à l’Argentine. L’attaquant français avait le but de la victoire entre ses pieds, mais il a vu son tir repoussé de justesse par Emiliano Martinez. Le joueur de 24 ans s’en souvient toujours.

«C’était incroyable, je ne l’oublierai jamais. Malgré tout, j’étais très content de pouvoir jouer. Je suis fier de l’équipe et de moi-même. Je ne peux pas baisser la tête, je dois continuer comme ça et continuer à me battre », a affirmé Randal Kolo Muani.

Pour rappel, après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde, le gardien de but Emiliano Martinez continuait de faire parler de lui avec ses multiples provocations envers les joueurs français. Cette fois-ci, il s’est fait tatouer le trophée de la Coupe du monde sur le mollet qui a repoussé la frappe de Kolo Muani en toute fin de match.