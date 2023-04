Installer notre application

Sadio Mané, l’attaquant sénégalais du Bayern Munich, est au cœur des discussions depuis que le consultant de Canal+ Nabil Djellit a suggéré qu’il rejoigne le Paris Saint-Germain (PSG). Dans une analyse approfondie de la situation de Mané, Djellit a souligné les difficultés d’adaptation du joueur au sein de l’équipe bavaroise.

Selon Djellit, l’histoire de Mané au Bayern Munich a commencé sur un malentendu tactique. Le joueur a été recruté pour remplacer Lewandowski, mais le Bayern l’a fait jouer en tant que numéro 9, alors que Mané est meilleur excentré. Cette situation a eu un impact sur son intégration dans l’équipe et son niveau de jeu a été affecté.

De plus, Mané a dû faire face à une concurrence féroce à son poste, et après une blessure, il a perdu sa place de titulaire. Le clash avec Leroy Sané a également eu des répercussions sur son adaptation au sein de l’équipe. Djellit a affirmé que Mané n’était pas un joueur qui avait vocation à rester sur le banc de touche.

C’est pourquoi Djellit a conseillé à Mané de rejoindre le PSG, où il pourrait retrouver sa place de titulaire et jouer à son meilleur niveau. Bien que les supporters du Bayern Munich ne soient pas d’accord avec cette suggestion, Djellit a souligné l’importance pour un joueur d’être au bon endroit pour réussir.

Il est clair que la carrière de Mané dépendra de ses choix futurs, mais il est certain que son talent est indéniable. Le PSG serait certainement un bon choix pour lui, compte tenu de sa capacité à jouer excentré et de la concurrence moins féroce à son poste. Reste à voir si Mané prendra en compte les conseils de Djellit et fera le choix de rejoindre le club de la capitale française.