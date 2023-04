Le match de Sadio Mané face à Manchester City a suscité de nombreuses interrogations chez les journalistes allemands et sénégalais. Attendu comme titulaire après la blessure de Choupo-Moting, l’attaquant sénégalais a finalement commencé sur le banc. Il est entré en jeu à la 69e minute, à la place de Jamal Musiala, une minute avant que les Anglais ne marquent leur deuxième but.

Sur la presse allemande, les journalistes ont eu du mal à juger la performance de Sadio Mané, car son entrée en jeu a coïncidé avec la plus grande domination de Manchester City durant la partie. Sur les différents médias consultés par SeneNews, la note de 6 a été attribuée au Sénégalais (4 sur le barème allemand, qui utilise la note inversée, 1 étant la meilleure note).

La publication GOAL Allemagne a écrit : « Sadio Mané : A remplacé Musiala à la 69e minute mais a eu peu d’action. Son remplacement a fait long feu ». De son côté, Sportbuzzer a déclaré : « Sadio Mané : En meilleure forme à Fribourg, mais mécontent. A marqué dix buts pour Southampton et Liverpool en 19 rencontres avec Manchester City. Entré pour Musiala à la 69e minute, mais n’a pas été en mesure de poser plus de menaces de but dans le peu de temps disponible ».

BILD, quant à lui, a donné une note de 4 à Sadio Mané, mais n’a rien écrit à son sujet. Malgré sa courte apparition sur le terrain, les observateurs ont noté la difficulté pour l’attaquant à s’imposer dans le jeu de son équipe face à une solide défense de Manchester City.

Il est clair que la performance de Sadio Mané dans ce match a laissé les journalistes perplexes. Bien que son entrée en jeu n’ait pas permis de renverser la vapeur pour le Bayern Munich, il est important de souligner que le Sénégalais n’a eu que peu de temps pour s’adapter au rythme de la partie. Les fans de Liverpool espèrent qu’il pourra rebondir lors des prochains matchs et retrouver sa forme habituelle.