Installer notre application

L’affaire Sadio Mané – Leroy Sané continue de faire parler d’elle, même plusieurs mois après les faits. En conférence de presse avant le match opposant Manchester City au Bayern Munich, Benjamin Pavard a été interrogé sur ce sujet délicat. Sa réponse s’approche de celle du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé.

Au match aller entre les deux équipes, Sadio Mané avait donné un coup à Leroy Sané, ce qui avait entraîné une sanction pour le joueur sénégalais. Bien que Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayernn, ait déclaré que l’affaire était close, les journalistes cherchaient à en savoir plus. Benjamin Pavard a alors pris la parole pour tenter de calmer le jeu.

Installer notre application

Selon lui, ce qui s’est passé dans le vestiaire est une affaire de vestiaire et il faut passer au-dessus de ça. Le Français a affirmé que le vestiaire du Bayern est uni et motivé pour créer l’exploit lors du match à venir. Pavard espère que cette affaire sera rapidement oubliée après une belle victoire.

Les déclarations d’Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, vont dans le même sens. Pour lui, il s’agit de faits de vestiaires qui ne doivent pas être transformés en un gros problème. Il estime que ce qui est important, c’est que Sadio Mané retrouve la forme.

Cette affaire montre une fois de plus que le football est un sport passionnant, mais également très médiatisé. Les joueurs sont souvent sous pression et leurs actes sont scrutés par les médias et les supporters du monde entier. Mais il est important de garder à l’esprit que ce sont avant tout des êtres humains, avec leurs qualités et leurs défauts, et que les conflits font partie de la vie en société.

En tout cas, le match de mercredi entre Manchester City et le Bayern Munich s’annonce palpitant, avec ou sans cette affaire en toile de fond. Les deux équipes sont au sommet de leur forme et vont tout donner pour remporter la victoire. Espérons que le fair-play sera de rigueur et que les joueurs sauront nous offrir un beau spectacle sur le terrain.