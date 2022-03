Sadio Mané sur Neymar et Christiano Ronaldo:« beuggeu na sene doundeu mais doundeu bobou dou pour mane»

Sadio Mané: “J’aime la vie extraordinaire de Neymar et Cristiano Ronaldo mais cette vie-là n’est pas faite pour moi”

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sadio Mané parle de sa personnalité. Dans l’entretien accordé à France Football, le meilleur joueur de la Can 2021 se décrit comme «calme et réservé».

Mané est convaincu que dans le foot, il n’y a pas des excès et de la démesure. “Moi je suis Sadio Mané et je fais du Sadio Mané, c’est à dire que je suis en effet plus effacé. Mais je suis très heureux de ma situation et de ma vie de footballeur. (…)”, a-t-il confié.

“La vie de Neymar et Cristiano Ronaldo ? J’aime leur vie extraordinaire mais cette vie-là n’est pas faite pour moi”, a fait comprendre le buteur de Liverpool.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pour rappel Sadio MAné gagne un salaire d’environ 6 millions d’euros sans prendre en compte les primes de match, sponsoring et autres investissements. Par conséquent rien ne l’empêche d’avoir une vie Bling Bling, Cependant ce dernier a opté pour une vie rangée et simple plus proche de ses valeurs.