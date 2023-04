Installer notre application

Le Bayern Munich affronte Manchester City ce mercredi pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Après une défaite 3-0 à l’aller, les hommes de Tuchel auront besoin de toutes leurs forces pour inverser la tendance face aux Citizens.

Lors de la conférence de presse précédant le match, l’entraîneur allemand a été interrogé sur la participation de Sadio Mané. L’attaquant sénégalais est un joueur clé du Bayern et il a souvent été un cauchemar pour Manchester City par le passé.

Cependant, Tuchel a été réticent à donner une réponse claire quant à la présence de Mané dans le onze de départ. Il a évoqué la récente bagarre entre Mané et Leroy Sané comme raison de sa réticence à donner une réponse claire.

« Sadio Mané sera-t-il titulaire face à Manchester City demain ? On verra. Sadio sera dans le groupe car le sujet avec Leroy Sané est désormais réglé. Il faudra attendre et voir demain s’il est titularisé », a-t-il déclaré.

Le match de mercredi sera crucial pour les deux équipes, et la participation de Mané pourrait faire la différence pour Le bayern. Cependant, Tuchel ne veut pas prendre de risques inutiles et préfère attendre le dernier moment pour prendre une décision quant à la présence de son attaquant sénégalais dans le onze de départ.

En tout état de cause, les fans de football du monde entier sont impatients de voir ce que les deux équipes ont à offrir lors de ce match retour électrisant. Les quarts de finale de la Ligue des champions sont toujours remplis de suspense et d’émotions fortes, et ce match ne fera pas exception à la règle.