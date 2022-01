Sénégal-Guinée : Première mi-temps le sénégal perd la bataille tactique, sadio mané sans ballon

Cette Can s’annonce difficile pour toutes les équipes à l’exception du pays hôte qui lui ne semble jamais souffir de perdre des joueurs suite au différent test et fameux protocole sanitaire.

Entre les hymnes nationaux mélangés, les matchs joués en pleine heure de canicule, aucun match nocturne. On peut comprendre l’arbitre qui a eu un coup d’insolation.

Cette Can organisait par le Cameroun est pour le moment d’une médiocrité sans pareil, une honte pour le football Africain. Aujourd’hui ,le Sénégal a affiché une équipe qu’on pourrait qualifier d’équipe quasiment tous ses titulaires indiscutables sont out à l’exception de Sadio Mané, cheikhou kouyaté.

Aliou cissé n’est pas connu pour être le plus grand tacticien et cela s’est vu dans la première mi-temps. Sadio Mané n’a quasiment pas touché le ballon. Les Guinéens ont verrouillé le milieu de terrain en coupant les lignes de transmission. De ce fait, le Sénégal n’a quasiment pas eu de chance de marquer. À ce rythme vaudrait mieux espérer un match nul en espérant que si le Cameroun et la CAF le veut on finira bien par retrouver non titulaires.

En attendant le Cameroun sur la meilleure pelouse du tournoi qui n’a jamais joué à une heure de canicule à déjà assuré sa qualification au deuxième tour de son médiocre tournoi.