Installer notre application

Sadio Mané est sous les feux de la presse allemande depuis plusieurs semaines et vit une saison difficile au Bayern Munich. Des rumeurs sur son départ de l’équipe ont commencé à circuler et, désormais, il ne manque pas de prétendants pour l’accueillir en cas de départ.

Alors que le PSG est cité parmi ses prétendants potentiels, Chelsea serait également entré dans la course pour attirer le meilleur joueur africain. Selon Football Insider, Chelsea serait très intéressé par Sadio Mané et serait prêt à tenter de le recruter cet été. Les Blues recherchent un nouvel attaquant, mais les règles du fair-play financier les empêchent d’investir autant qu’ils le souhaiteraient, ils devront donc peut-être envisager des options moins chères.

La presse allemande affirme que l’altercation très médiatisée de Mané avec Leroy Sané incitera les dirigeants bavarois à écouter les offres pour leur joueur cet été, augmentant ainsi les chances d’un retour en Premier League. Bien que des rumeurs le lient à son ancien club, Liverpool n’a pas l’intention de le resigner, car le club se concentre sur le renforcement de son milieu de terrain et de sa défense.

Installer notre application

La source ajoute que Chelsea examinera la possibilité d’attirer Mané du Bayern, qui souhaiterait récupérer la majeure partie des 27 millions de livres sterling qu’il a dépensées pour l’obtenir, ainsi que les suppléments payés à Liverpool l’été dernier, ce qui pourrait faire grimper le coût de la transaction jusqu’à 35 millions de livres sterling.