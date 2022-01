(Vidéo) Cheikh Yérim Seck: «Cette fédération doit démissionner, elle n'a rien amené...»

Cheikh Yérim Seck n’a pas été tendre avec la Fédération sénégalaise de football. Selon ce dernier, la fédération a déjà prouvé à plusieurs reprises son incompétence.De ce fait, la décence même voudrait qu’il démissionne.

Après plusieurs CAN et coupe du monde, les résultats sont toujours les mêmes, une incapacité à gagner. Ils n’ont aucun résultat.Selon Cheikh Yérim Seck , nous devons arrêter la langue de bois au Sénégal, on doit apprendre au Sénégal ,c’est quoi l’obligation de résultat.

Si nous analysons les propos de Cheikh Yérim Seck on peut que le lui donner raison. À la tête de l’équipe nationale se trouve Alioune Cissé, un entraineur qui est loin de faire l’unanimité avec un effectif à faire rêver n’importe quel entraineur.

Si Aliou Cissé était un cuisinier, on dirait qu’il est dans une cuisine avec tous les ingrédients du monde entier entre ses mains. Malgré cela, il n’est pas capable de sortir de ses marmites un plan succulent à nous présenter.

Le problème d’Aliou Cissé en plus de ses limites tactiques évidentes, c’est qu’il semble ne pas écouter son entourage. Quand Aliou est là, il n’y a aucun autre capitaine à bord. Même les anciens internationaux le lui reprochent, il est têtu et borné.

Même si par le plus grand des miracles dont seul le football a le secret le Sénégal remportait la coupe d’Afrique des nations au Cameroun, il est grand temps de tourner la page Aliou Cissé. En ce qui concerne les membres de la fédération, ils sont aussi persistants que des punaises de lit, avec les règles de la FIFA et le mode de scrutin pour élire ses membres. Prions le Bon Dieu que la dignité et la décence finissent par les pousser à démissionner,sinon à moins de devenir président de la CAF Augustin Senghor n’a aucune intention de laisser sa place.

