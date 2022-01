(Vidéo)Sport Pierre Ménès: «J’ai préféré la prestation des Algériens à celle des Sénégalais»

Pierre Ménès, en pleine Can, avec l’œil de lynx, a débriefé les matches du Cameroun, du Sénégal et de l’Algérie. Il a plutôt apprécié le jeu des Fennecs, même s’ils n’ont pas gagné contre la Sierra Leone 0-0, contrairement aux Sénégalais et Camerounais qui ont disposé respectivement du Zimbabwe (1-0) et du Burkina Faso ((2-1) pour leur première sortie.

“L’Algérie n’a pas gagné mais a montré plus de choses que le Cameroun et le Sénégal”, balance tout de go, sur son compte Youtube, le consultant sportif français spécialisé dans le football.

Des Lions mi-figue, mi-raisin

Les prestations de la championne d’Afrique en titre, l’Algérie, du vice-champion, le Sénégal et du pays organisateur, le Cameroun, sont mises en exergue.

Selon lui, l’Algérie, qui n’a pas été la grande Algérie, a eu de grosses difficultés à lancer sa Can, alors que le Sénégal et le Cameroun ont réussi à s’en sortir grâce à des penalties.

Le héros Mohamed Kamara

“J’ai quand même préféré la prestation des Algériens à celle des Sénégalais, même des Camerounais. J’ai trouvais qu’il y avait quand même, plus de jeu, plus de combinaisons et surtout beaucoup plus d’occasions. Mais les Algériens sont tombés sur le héros du mach Mohamed Kamara, l’homme béni qui a multiplié les arrêts », a soutenu Pierre Ménès.

