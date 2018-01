Frustré, Sadio Mané n’est pas satisfait de sa saison

L’attaquant sénégalais est sur une rampe satisfaisante avec Liverpool, et a marqué un joli but le week end dernier, lors de la première défaite du leader Manchester City.

Sadio Mané n’est pas tout de même totalement satisfait de sa saison, selon ses confidences à la presse anglaise. Le dossard 19 des Reds déclare : «je dois être constant et me surpasser. C’est pourquoi je suis parfois frustré, lorsque les choses ne me conviennent pas».

L’enfant de Bambali de reconnaître ensuite : «je dois travailler plus que dur que je ne l’ai déjà fait. Nous devons travailler plus dur».

