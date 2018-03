Gris-Bordeaux : «Je vais agresser Balla Gaye 2»

La guerre verbale est montée d’un cran entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux avec une deuxième sortie dans une vidéo lancée par les organisateurs du combat qui s’opposent le 31 mars prochain au stade Léopold Sedar Senghor. A en croire le 3ème Tigre de Fass, «c’est ma méchanceté qui me pousse à être toujours sur quatre appuis car mes adversaires pensent que je vais tuer», a t-il dit.

«Balla Gaye n’a aucune chance, je vais l’agressé»

«C’est à cause de ma méchanceté que je me suis retrouvé sur quatre appuis parce que mes adversaires pensent que je vais tuer. Je veux que le combat qu’il ne dise pas était malade d’autant qu’il n’est pas prêt. Je l’ai devancé sur la préparation. J’en suis sûr, il ne sait même pas commenter il va lutter contre moi. Ce sera un combat stratégique d’autant que l’expérience fait la différence », argumente Gris Bordeaux qui ne doute pas de l’issue du combat. «Balla Gaye est un poltron» Pour le fassois, le Lion de Guédiawaye passe tout son temps à marabout ses adversaires. «À chaque fois qu’il a quelque part, il dit à ses marabouts de l’aide pour maîtriser les bras de Gris Bordeaux. Sa lutte est basée sur le mystique et tout le monde le sait. J’habite à Dakar et j’ai des parents partout. Tout le monde dit que c’est leur slogan. Le mystique. Ils vous maraboutent au point que vous ne pouvez pas voir une fois dans l’enceinte. Je ne suis pas ce genre de lutteur qui maîtrise sur le plan mystique », se convainc-t-il.

«Je suis plus fort et courageux que Balla Gaye» Très en verve, le tombeur de Baye Mandione lâche: «Ceux qui me connaissent savent que je suis plus fort et plus courageux que Balla Gaye. Je suis plus bandit que lui. Je vais lui montrer que je ne suis pas son égal. Il n’a qu’à demander à Tyson et Bombardier, je les ai agressés. Teuf, Teuf. S’il est courageux et s’il reste sur place, le combat ne dépasse pas deux minutes. Il ne peut m’affronter sans prendre de coups, j’en donne de précis. Il ne sait pas se bagarrer, il ne cherche que l’accrochage. Il n’entend plus à cause des coups qu’il a pris. On m’a dit qu’il avait des problèmes dans l’oreille gauche », conclut-il son diagnostic sombre sur son adversaire du 31 mars prochain. S’il est courageux et s’il reste sur place, le combat ne dépasse pas deux minutes. Il ne peut m’affronter sans prendre de coups, j’en donne de précis. Il ne sait pas se bagarrer, il ne cherche que l’accrochage. Il n’entend plus à cause des coups qu’il a pris. On m’a dit qu’il avait des problèmes dans l’oreille gauche », conclut-il son diagnostic sombre sur son adversaire du 31 mars prochain.

Senego.com