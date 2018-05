Guy Roux : « j’ai sauvé la carrière d’El Hadji Diouf »

Guy Roux, l’emblématique entraîneur de l’AJ Auxerre (France), révèle dans un entretien accordé au quotidien sportif français L’Equipe avoir “sauvé” la carrière d’El Hadj Diouf, double Ballon d’or africain (2001 et 2002).

“Un jour de Paris-Roubaix (une célèbre course cycliste, Ndlr), j’ai sauvé la carrière d’El Hadj Diouf, ici, lors d’un match de cadets nationaux contre Sochaux. J’étais sur le bord du terrain à l’observer. Et devant moi, il commet une faute, prend un carton jaune et dit des mots à l’arbitre, qui lui met un carton rouge”, raconte le consultant de télévision, ancien entraîneur.

“Il (Diouf) se fâche et je vois qu’il va sauter sur l’arbitre. Je bondis sur le terrain et le serre contre moi. On est allés dans mon bureau. Je lui ai mis une serviette mouillée sur la tête, j’ai allumé la télévision et on a regardé ensemble la fin du Paris-Roubaix”, s’est souvenu Roux, vainqueur de la Coupe et du championnat de France en 1996.

L’ancien technicien d’AJ Auxerre n’a jamais dirigé El Hadj Diouf, qui a évolué à Sochaux, Rennes et au RC Lens avant de poursuivre sa carrière en Angleterre.

Guy Roux a été, en revanche, entraîneur de ses coéquipiers en équipe nationale, Amdy Faye et Khalilou Fadiga, au début des années 2000.

