Hervé Renard : “je prendrai Sadio Mané si je devais choisir un seul joueur Africain”

Hervé Renard est persuadé que le continent africain dispose d’un impressionnant vivier de footballeurs de talent. Lui qui a côtoyé la belle génération des Muntari, Appiah et Essien au Ghana mais également celle des Yaya Touré, Gervinho et autres Zokora en Côte d’Ivoire avant de diriger Mehdi Benatia, Hakim Ziyech ou encore Achraf Hakimi au Maroc n’en demeure pas moins sous le charme des nouvelles têtes de pont du continent africain évoluant en Europe. Et, s’il ne devait en retenir qu’un seul, le technicien français porterait son choix sur Sadio Mané ! Il l’a dit lors de l’entretien exclusif accordé au groupe Emedia Invest (Emedia.sn, iRadio et iTv). « Sadio Mané et Mohamed Salah, ce sont quand même deux des trois attaquants (titulaires) de Liverpool et ce sont des joueurs de classe mondiale et qui viennent du continent africain qui a un réservoir exceptionnel… Si je devais en prendre qu’un seul pour renforcer mon équipe (la sélection du Maroc, ndlr), ce serai Sadio Mané… je pense, oui », déclare-t-il après quelques secondes de réflexion, sans pour autant assurer que le choix serait lié au fait que l’international sénégalais est de plus en plus cité comme le meilleur joueur africain du moment. Après avoir intégré la Tanière le 25 mai 2012, lors d’un match amical face au Maroc, à Marrakech (victoire 1-0 du Sénégal, but de Moussa Konaté sur une passe décisive de Sadio Mané), l’attaquant sénégalais de Liverpool qui fête son 27e anniversaire ce mercredi, est dans une forme exceptionnelle, notamment depuis le début de l’année civile, portant son club à bout de bras.

A ce titre, Renard refusera de se mouiller et titillera le chauvinisme des Sénégalais : « Les Sénégalais sont un peu chauvins mais Mohamed Salah aussi c’est un joueur exceptionnel… Quand je le vois jouer, je vois du Messi en lui. Il est fabuleux. Mais il y en a plein d’autres. Je me rappelle avoir vu, il y a quelques années, un match (du championnat sénégalais) en 2015 avec Génération Foot où il y avait Sarr (Ismaila) qui est aujourd’hui à Rennes. Il va peut-être partir, mais c’est beau. Ce sont des histoires fabuleuses. Le joueur ne peut pas frapper à la porte de l’Europe en disant : « Je suis là, je suis bon ». Il faut les aider. »

Le joueur passé par le FC Metz (France), le RedBull Salzbourg (Autriche) et Southampton (Angleterre), est aujourd’hui à la meilleure période de sa carrière, au point d’attirer les convoitises du grand Real Madrid de Zinédine Zidane qui souhaiterait l’intégrer dans sa Dream Team de la saison prochaine. A ce titre, Hervé Renard, qui a d’ailleurs évolué sous le même maillot que Zidane à l’As Cannes lors des saisons entre 1988 et 1990, conseillerait Mané d’accepter une éventuelle main tendue du Real. « Il est déjà dans un grand club à Liverpool, mais pour Sadio, jouer sous le maillot du Real, c’est quelque chose d’exceptionnel. Le Real, le Barça, ce ne sont pas seulement des grands clubs, ce sont des institutions qui pour un footballeur de très haut niveau, représentent le summum. » Quid de la mauvaise passe du club madrilène ? Cela inquiète peu Renard pour qui « cela ne va pas durer très longtemps… »

EMEDIA