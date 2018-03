Implication dans la victoire de Boy Niang : Moustapha Guèye donne sa version des faits

L’ancien Tigre de Fass a apporté des précisions sur les propos du père de Boy Niang 2 par rapport à son apport dans la victoire de son fils. Moustapha Guèye a précisé que Sa Thiès comme Balla Gaye 2 sont comme ses fils. D’ailleurs, ils ont beaucoup de respect lui.

“J’avais un problème. Parce que ce sont mes deux fils qui s’affrontaient. Mais Sa Thiès est mon fils. Et même Balla Gaye2 aussi est mon fils. Quand il me salue, il ne me regarde même pas. Ce sont mes fils”, a d’emblée précisé Moustapha Gaye.

Pour Moustapha Guèye, si De Gaulle lui attribue la victoire Boy Niang 2, c’est lui accorder une importance qu’il n’a pas. Et Moustapha Guèye soutient que c’est même minimiser le travail des personnes qui ont travaillé avec Boy Niang 2 pendant plusieurs mois.

“Le sport fait que je suis de Fass et j’appartiens à Fass. Le père de Boy Niang (De Gaulle) et moi avons fait les mbappatts ensemble et avons partagé beaucoup de choses. De Gaulle a été très gentil à mon endroit. Mais ceux qui ont travaillé avec Boy Niang depuis des mois, c’est eux qui ont fait que Boy Niang a battu Sa Thiès. De Gaulle a voulu être trop gentil. Je dis merci à De Gaulle pour cet hommage et cet honneur qu’il me fait. Mais Boy Niang 2 a travaillé, c’est ce qui lui a valu cette victoire. J’ai donné des conseils à Boy Niang 2. Mais dire que j’ai donné la clé victorieuse, c’est me donner une importance dans ce combat que je n’ai pas”, a dit Moustapha Guèye dans l’émission “Retro Sports“ dont il était l’invité sur les ondes de Sud FM.

Moustapha Guèye a tenu à encourager Sa Thiès qui, pour lui, est un très grand champion. Il martèle que Boy Niang 2 comme Sa Thiès sont des fils pour lui. Et il a autant de respect pour l’un comme pour l’autre.

