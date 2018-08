Incidents face to face Balla Gaye 2 Vs Modou Lô : Thierno Ka «Le CNG ne peut rien faire

Incidents face to face Balla Gaye 2- Mod’Lô : Thierno Ka 1er vice président du CNG chargé de la lutte avec frappe: «Le CNG ne peut rien faire par rapport aux incidents car le combat n’est pas encore régularisé»

Le remake du siècle entre Modou Lo et Balla Gaye 2 est prévu au mois de février 2019 mais les deux camps sont déjà sur le qui vive. Avant-hier samedi le promoteur Gaston Mbengue avait organisé un face to face entre les deux prochains adversaires à la place du souvenir, une rencontre qui s’est terminé en queue de poisson à cause des heurts entre les deux camps à savoir Parcelles et Guédiawaye.

Interrogés sur les heurts, Thierno Ka, 1er vice président du CNG chargé de la lutte avec frappe s’explique : «J’ai suivi une partie du face to face à la télévision. C’est vrai le combat Modou Lô / Balla Gaye 2 n’est pas encore ficelé donc le promoteur ne devrait pas organiser ces genres de rencontres mais par soucis de ne pas pénaliser le promoteur dans sa recherche de sponsors.

Le CNG ne peut pas prendre de sanctions pour le moment car aucun membre de l’instance n’était pas présent sur les lieux au moment des heurts car l’affiche n’est pas encore officielle», fait savoir Monsieur Kâ.