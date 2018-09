Inter Milan : après des débuts poussifs, Keita Baldé répond à ses détracteurs

Prêté pour toute la saison par l’AS Monaco à l’Inter Milan, Keita Baldé n’a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs malgré trois apparitions. Buteur contre Madagascar (2-2) ce week-end lors des qualifications à la CAN 2019, l’international sénégalais a parlé de son état d’esprit mais aussi de ses objectifs, dans une interview accordée à Sky Italia relayée par Senego.

« J’ai toujours été un fan de football, quand j’étais plus jeune, je jouais avec des gens forts et expérimentés et j’apprends beaucoup de choses comme ça. Je me fais confiance, je connais mes qualités, et comment je peux m’améliorer. J’ai encore de la marge, je suis encore jeune. Si je peux être un attaquant à 15/20 buts par saison ? Oui parce que les occasions dans les matches, je les ai, donc je pense que oui », a lâché l’ailier de 23 ans avant de défier Parme samedi (15h, 4e journée de Serie A).