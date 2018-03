Jacques Faty sur Sénégal – Ouzbékistan : « un match médiocre »

GALSEN221 – Jacques Faty, ancien international sénégalais, était au stade pour regarder le match entre le Sénégal et l’Ouzbékistan qui s’est soldé sur un nul. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas été tendre au moment de livrer ses impressions au micro de nos confrères de Dakaractu à la fin du match.

« C’était un match médiocre d’une équipe bis du Sénégal contre l’Ouzbékistan que je ne connaissais même pas. On a un point alors ça va. C’est un match qu’on aurait pu perdre car ils auraient pu marquer avec la balle sur la barre transversale. On avait du mal dans les transmissions et les intervalles parce que ce sont de nouveaux joueurs que le Coach voulait tester. Il n’y a pas à s’inquiéter pour moi car c’était un match amical test pour l’équipe qui a joué. Je pense qu’on peut faire beaucoup mieux à l’offensif et sur les ailes », a commenté le grand frère de Ricardo.

Galsen221.com